Памфилова заявила о работе избиркомов в новых регионах вопреки сложностям

По словам главы ЦИК, "люди испытывают огромное желание провести выборы"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работа избирательных комиссий в новых регионах по подготовке к выборам в полном разгаре вопреки всем сложностям, включая обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и затопления после теракта на Каховской ГЭС. Об этом ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Проделана огромная работа, я отдаю дань восхищения мужеству, работоспособности, профессионализму, ответственности наших коллег из этих новых регионов, которые действуют, несмотря на все трудности и вопреки всем сложностям: и затоплению Каховской ГЭС в Херсонской области, и многим другим, и обстрелам, которым жители регионов постоянно подвергаются со стороны ВСУ", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, "люди испытывают огромное желание провести выборы". "Они расценивают это как залог грядущего развития и стабильности в тесном взаимодействии с другими регионами России", - указала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.