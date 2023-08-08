ЛДПР передала списки кандидатов на выборы в избирком Херсонской области

Херсонское отделение партии выдвинуло 46 кандидатов на выборы в областную думу

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Партия ЛДПР передала списки кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу на заверение в избирательную комиссию региона, сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Рабочую группу по приему и проверке документов возглавляет зампредседателя ИКХО (избирательной комиссии Херсонской области - прим. ТАСС) Сергей Высотин. Все необходимые документы, сопровождающие список кандидатов от исполкома ЛДПР, координатор реготделения Надежда Пасько представила, и после тщательного изучения партия сможет активно участвовать в избирательном процессе", - говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что первый партийный список кандидатов подала "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

Херсонское отделение партии ЛДПР на конференции выдвинуло 46 кандидатов на выборы в областную думу. Более 300 кандидатов выдвинуты в муниципальные советы.

"Нам осталось дождаться документов еще двух политических партий, прием осуществляется до 17 августа" - приводятся в сообщении слова председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.