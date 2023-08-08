Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Лидеры обсудили сотрудничество двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамапоса в телефонном разговоре обсудили в числе прочих тем подготовку к предстоящему саммиту БРИКС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по актуальной международной повестке дня, включая подготовку к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС", - говорится в сообщении.

Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Комментируя свое решение, президент пояснял, что его присутствие в стране сейчас важнее поездки на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике. Одновременно с этим он говорил о том, что находится в контакте с лидерами стран объединения.

Лидеры обсудили практическое сотрудничество двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

"В продолжение состоявшейся 29 июля отдельной встречи Владимира Путина и Сирила Рамапосы обсужден ряд вопросов практического сотрудничества России и ЮАР с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры БРИКС обсудят на саммите в том числе расширение организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, включая Иран.