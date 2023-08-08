Избирком ЛНР заверил списки ЛДПР и "Новых людей" в парламент республики

В список от ЛДПР попали 60 кандидатов, от "Новых людей" - 65

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) на заседании заверила списки кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) ЛНР от региональных отделений партий "Новые люди" и ЛДПР, сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"На заседании избирком ЛНР заверил список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, выдвинутого реготделением политической партии "Новые люди" в Луганской Народной Республике по единому республиканскому избирательному округу в количестве 65 кандидатов", - сказала она.

Сумская добавила, что избирком республики также заверил список из 60 кандидатов в парламент региона от луганского реготделения ЛДПР.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.