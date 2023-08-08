8 августа, 16:22,
обновлено 8 августа, 16:33
Военная операция на Украине

Российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев назвал такой результат продвижения сил РФ "серьезным показателем"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пять населенных пунктов в Харьковской области перешли под контроль российских сил за последние дни. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

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"За последние дни к территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов", - сказал он, назвав такой результат продвижения российских сил "серьезным показателем".

Ганчев подчеркнул, что движение российских сил "вглубь территории противника происходит достаточно активно". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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