Российские силы освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев назвал такой результат продвижения сил РФ "серьезным показателем"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пять населенных пунктов в Харьковской области перешли под контроль российских сил за последние дни. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

"За последние дни к территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов", - сказал он, назвав такой результат продвижения российских сил "серьезным показателем".

Ганчев подчеркнул, что движение российских сил "вглубь территории противника происходит достаточно активно".