По словам первого зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, "Вашингтон и его союзники по-прежнему несут смерть и разрушение на постсоветское пространство"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Киевский режим совершает сейчас гораздо более гнусную ошибку, чем Михаил Саакашвили в 2008 году, наивно полагая, что Запад его не бросит. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня годовщина и печальный день в грузинской истории. Очень сложно исправить кровавые ошибки режима Саакашвили, действовавшего в 2008 году в качестве марионетки Запада, - отметил Полянский в соцсети X (ранее Twitter). - Сейчас Саакашвили в тюрьме в Грузии, но его ядовитое наследие по-прежнему ощущается. Киевский режим совершает гораздо более гнусную ошибку, наивно полагая, что Запад не бросит его после опосредованной войны НАТО с Россией до последнего украинца".

"Вашингтон и его союзники по-прежнему несут смерть и разрушение на постсоветское пространство в своем обреченном неоколониальном геополитическом крестовом походе против России, - сказал дипломат. - Больно видеть, что правящая клика наших соседей так близорука и невежественна по отношению к прошлому".