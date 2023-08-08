Досрочное голосование на избирательных участках за пределами ЛНР пройдет с 1 по 4 сентября

В частности, 1,2 и 3 сентября его проведут с 08:00 до 20:00 мск

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) на заседании приняла решение о проведении досрочного голосования избирателей на участках, образованных за пределами ЛНР, на сентябрьских выборах депутатов Народного совета (парламента) республики с 1 по 4 сентября. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Избирательная комиссия Луганской Народной Республики на своем очередном заседании приняла решение о проведении досрочного голосования избирателей на избирательных участках, образованных за пределами Луганской Народной Республики, для голосования на выборах депутатов Народного совета республики первого созыва. Голосование пройдет 1,2 и 3 сентября с 08:00 до 20:00 мск, а 4 сентября - с 08:00 до 15:00 мск", - сказала она.

Сумская добавила, что на заседании члены избиркома утвердили форму протокола об итогах голосования и изготовление бюллетеней на избирательных участках, организованных за пределами республики.

3 июля глава избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории ЛНР, на выборах депутатов Народного Совета (парламента) региона смогут проголосовать 8-10 сентября в любой точке республики, а также в других субъектах РФ.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.