ЛДПР 9 августа передаст списки кандидатов на выборы в избиркомы ЛНР, ДНР и Запорожья

Списки на выборы в Херсонскую областную думу передали на заверение в избирательную комиссию региона 8 августа

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. ЛДПР намерена 9 августа передать списки кандидатов от партии на выборы в избиркомы трех новых регионов - ЛНР, ДНР и Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время командировки в Волгоград.

Списки кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу были переданы ЛДПР на заверение в избирательную комиссию региона 8 августа .

"Сегодня - Херсон, завтра будут сданы остальные. Мы по времени не отстаем, все в порядке. Буквально на днях, думаю, завтра все сдадим", - сказал Слуцкий.

Делегация депутатов ЛДПР во главе с Слуцким приехала в Волгоград 8 августа. Участники делегации возложили цветы на Мамаевом кургане, они планируют посетить собор Александра Невского, завод "Титан-Баррикады", встретиться с родственниками мобилизованных, а также с активистами ЛДПР.