На Херсонщине не видят проблем со снабжением Арабатской стрелки после удара ВСУ по мосту

Как отметил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, "возможность проезда обеспечена в безопасном режиме"

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую стрелку после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту на косу, проблем в снабжении населенных пунктов нет, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населенных пунктов нет. Кому необходимо проехать - езжайте", - написал он.

Как передает корреспондент ТАСС, на мосту организовано движение в одну полосу. На подъездах к нему образуются небольшие заторы, поскольку колонны машин пропускают по очереди в обе стороны.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 6 августа сообщал, что украинские войска ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий. ВСУ взяли на себя ответственность за повреждение моста.