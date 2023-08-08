8 августа, 18:24
Военная операция на Украине

На Херсонщине не видят проблем со снабжением Арабатской стрелки после удара ВСУ по мосту

Как отметил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, "возможность проезда обеспечена в безопасном режиме"

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области обеспечили возможность проезда в безопасном режиме на Арабатскую стрелку после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту на косу, проблем в снабжении населенных пунктов нет, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По транспортной ситуации в Херсонской области. Мы получаем массу вопросов о возможности проезда из Геническа на Арабатскую стрелку и обратно. Ситуация следующая: возможность проезда обеспечена в безопасном режиме, никаких проблем в снабжении населенных пунктов нет. Кому необходимо проехать - езжайте", - написал он.

Как передает корреспондент ТАСС, на мосту организовано движение в одну полосу. На подъездах к нему образуются небольшие заторы, поскольку колонны машин пропускают по очереди в обе стороны.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 6 августа сообщал, что украинские войска ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий. ВСУ взяли на себя ответственность за повреждение моста. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация