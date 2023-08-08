Постпредство РФ: США превратили заседание СБ ООН по сирийскому химдосье в спектакль

По словам секретаря российского постпредства при всемирной организации Дмитрия Глухова, целью созываемых западными странами заседаний является распространение ложных и политизированных обвинений против Дамаска

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Целью созываемых западными странами заседаний Совета Безопасности ООН по теме сирийского химического досье является распространение ложных и политизированных обвинений против Дамаска. Об этом заявил секретарь российского постпредства при всемирной организации Дмитрий Глухов, заявление которого опубликовал в своем Telegram-канапе первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Россия и Китай на заседании во вторник по этой теме не стали выступать.

"Очередное заседание СБ ООН по сирийскому "химдосье", проведенное по инициативе американского председательства, вновь наглядно показало, что единственная цель, которую преследуют западные делегации за счет регулярного проведения встреч на эту тему - не более чем использование площадки Совета для распространения ложных и политизированных обвинений против Сирии, - отметил дипломат. - Российская Федерация придерживается принципиальной позиции о том, что обсуждения "химдосье" в Совете раз в квартал более чем достаточно. Поскольку никаких изменений на земле за месяц после предыдущего заседания на эту тему не произошло, слово мы сегодня не брали. Аналогичным образом поступили китайские коллеги".

По словам представителя российской миссии, СБ ООН сегодня "вновь был вынужден потратить ценное время и ресурсы на участие в очередном антисирийском спектакле, срежиссированном американским председательством". "Это лишний раз подтверждает правильность решения России и Китая не отыгрывать роль в его ходе, - обратил внимание он. - К слову, о бессмысленности столь частых заседаний по сирийскому "химдосье" и необходимости оптимизации их графика, помимо самой Сирии, сегодня высказались и другие коллеги - Бразилия, ОАЭ и Иран".