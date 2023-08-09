Антонов: США хотят уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договоренностей

По словам посла РФ в США, с этой целью Вашингтон развернул информационную кампанию

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Администрация США проводит информационную кампанию, направленную на то, чтобы избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел, - указал дипломат, комментируя заявления представителей администрации США о необходимости скорейшего возобновления черноморской зерновой инициативы. - Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям".

"Различного рода "уговоры" по восстановлению черноморской инициативы лишены всякого смысла, - подчеркнул посол. - Россия как ответственная держава, заинтересованная в облегчении бремени беднейших государств, неоднократно, в том числе на высшем уровне, давала понять - дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой. Все, что нужно от США и их союзников, - не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки".

"Звучащие от местных властей заявления о наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма - очередная информационная пустышка и попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Отечественные компании продолжают сталкиваться с финансовыми и логистическими сложностями, даже когда речь идет о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся регионам", - добавил Антонов. Как подчеркнул дипломат, "еще одним подтверждением того, что администрация [США] только на словах заботится о благополучии беднейших стран, выступает ее желчная реакция на широкий жест президента России [Владимира Путина], направленный на укрепление продовольственной безопасности ряда африканских партнеров". "Судя по всему, здесь еще долго будут "переваривать" анонсированную В. В. Путиным бесплатную отправку по 25-50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента", - отметил посол.

"Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке, - сделайте лучше. Покажите не на лозунгах, а на реальных действиях, как США заботятся о благосостоянии африканского народа. Считаете, что безвозмездные российские поставки зерна незначительны, - объявите о более крупных партиях сельхозпродуктов для нужд Африки, - добавил Антонов. - Может быть, действительно настало время прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ сейчас? Всем давно надоели морализаторские американские лекции. Нужно не поучать, а помогать. Не пустыми словами, а конкретными делами".

Утверждения властей США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французской радиостанции RFI 7 августа выступил с утверждением, что поставки Россией зерна африканским странам не приведут к прекращению роста его стоимости и не изменят ситуации на рынке продовольствия.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что возобновление участия России в черноморской зерновой инициативе не связано напрямую с возможностью каких-либо уступок Москве со стороны Вашингтона. По версии Блинкена, США "сделали все возможное для обеспечения решения" вопросов, касающихся трудностей российской стороны при поставках сельскохозяйственной продукции.