Генконсул: США отклоняют запросы генконсульства РФ в Хьюстоне на рабочие поездки

Александр Захаров отметил, что ведомство подает уведомления за четыре рабочих дня до поездки, действуя по всем правилам, однако их все равно отклоняют

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американские власти отклоняют запросы генконсульства России в Хьюстоне на рабочие поездки за пределами ограничительной 25-мильной зоны. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ Александр Захаров.

"Условия [по обеспечению деятельности диппредставительства] не изменились. Самым главным ограничением являются поездки за пределы 25-мильной зоны, прежде всего рабочие поездки, - сказал дипломат. - Необходима подача уведомления за четыре рабочих дня. Мы подаем такие заявки, но они отклоняются".

"Сейчас только поездки в Вашингтон в посольство России и посещения задержанных (для выдачи свидетельств на возвращение, заверения подписей и других действий) не вызывают серьезных препятствий. К сожалению, во втором случае также приходится подключать посольство России, просить дублировать заявки по их линии, - обратил внимание Захаров. - Что касается рабочих поездок по 12 штатам нашего консульского округа, то здесь подвижек нет. Это касается запросов на поездки для встреч с теми официальными лицами, которые готовы с нами вести диалог, проведения выездной консульской сессии, посещения наших общин. Возникают непреодолимые препятствия".

По его словам, посол России Анатолий Антонов, старшие дипломаты посольства, профильные департаменты МИД РФ "неоднократно выдвигали инициативы, которые бы облегчили функционирование" как российских представительств, так и американской дипмиссии в России. "К сожалению, ответы на все эти предложения либо затягиваются, либо предложения под надуманными предлогами отклоняются", - констатировал генконсул.

Захаров отметил, что ограничения на поездки также сказываются на работе с соотечественниками. "Проведение работы с соотечественниками, увы, опять упирается в ограничения по поездкам. Мы практически ограничены городом Хьюстон, - сказал дипломат. - Конечно, соотечественники тянутся к своей родине. Есть масса проектов на перспективу, проводятся мероприятия, посвященные памятным и историческим датам".