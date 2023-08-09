9 августа, 04:44

Генконсульство РФ в Хьюстоне из-за визовых проблем работает в неполном составе

Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров сообщил, что сейчас ведомство ожидает прибытия нескольких сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хьюстоне из-за проблем с выдачей американских виз российским сотрудникам продолжает работать в неполном составе. Об этом заявил ТАСС генеральный консул РФ Александр Захаров.

"Визовое обеспечение выливается в нынешних условиях в визовые размены, которые могут затянуться на неопределенное время, например, из-за отсутствия у американской стороны равноценных кандидатур, - отметил он. - В настоящее время мы продолжаем функционировать в неполном кадровом составе, ждем прибытия нескольких человек, которые стоят в списках визовых разменов. Но здесь ничего предугадать нельзя".

По словам генконсула, обеспечение безопасности диппредставительства строится строго на основе принципа взаимности. "В целом у нас претензий к обеспечению безопасности нет. Хотя в Хьюстоне наблюдается рост имущественных преступлений, отчасти это вызвано последствиями пандемии коронавируса, приведшей к скачку цен", - обратил внимание дипломат.

"Вопросы же административной и хозяйственной деятельности генконсульства решаются, насколько это возможно", - сказал Захаров. 

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