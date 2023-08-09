Захарова назвала пустыми отговорками обещания Западом гарантий безопасности Украине

Как считает официальный представитель МИД РФ, ЕС не в состоянии что-либо гарантировать даже непосредственно внутри самого объединения по причине "политического идеологического тупика"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заявления стран Запада о предоставлении гарантий безопасности для Украины являются пустыми и ничем не подкрепленными отговорками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Гарантии безопасности предполагают слова "гарантии" и "безопасность" и в совокупности тоже предполагают ряд определенных характеристик, а здесь их нет. Здесь никто ничего не может даже сказать на этот счет, поэтому это пустые, абсолютно ничем не подкрепленные отговорки, которых становится все больше", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова также обратила внимание на прозвучавшее во вторник заявление представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано о том, что Евросоюз не может дать гарантии безопасности Украине, поскольку не является военной организацией.

Как указала официальный представитель МИД РФ, на данный момент ЕС не в состоянии что-либо гарантировать даже непосредственно внутри самого объединения по причине "политического идеологического тупика". "Они себе ничего не могут гарантировать, они не могут гарантировать стабильную поставку энергетических ресурсов, которые им нужны так, как нужна кровь организму. Они не могут это себе гарантировать. Они не могут даже позволить себе провести расследование [с целью установить] того, кто подорвал их энергетическую безопасность. <…> Они сами стали вассалами одной метрополии", - подчеркнула дипломат.

Как ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации на саммите НАТО в Вильнюсе. 3 августа Ермак сообщил о начале консультаций с США по гарантиям безопасности. По его словам, этот процесс позволит создать модель и для других партнеров.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. В документе, в частности, говорится, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что еще 12 государств присоединились к этой инициативе: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.