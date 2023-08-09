В МИД РФ заявили, что ЕC использует правозащитную повестку для давления на государства

Заместитель директора департамента информации и печати дипведомства Алексей Зайцев отметил доклад руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о правах человека и демократии в мире за 2022 год

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Евросоюз использует правозащитную повестку для того, чтобы оказывать давление и вмешиваться во внутренние дела государств, проводящих независимую политику. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Дипломат обратил внимание на доклад руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о правах человека и демократии в мире за 2022 год. "Вынуждены констатировать, что документ составлен полностью в русле деструктивной линии Брюсселя на инструментализацию темы защиты прав человека для достижения политических задач и продвижения сугубо избирательных подходов в этой сфере", - сказал он.

"ЕС продолжает беззастенчиво использовать правочеловеческую тематику для открытого вмешательства во внутренние дела проводящих независимую политику государств, ошибочно полагая себя моральным эталоном имеющим право указывать другим", - отметил дипломат.

При этом, отметил Зайцев, многолетнюю деградацию ситуации в самом Евросоюзе Брюссель "упорно не замечает". "Полностью игнорируются масштабы нарушения прав русскоязычного населения Прибалтики, отказ в праве получения образования на родном языке, систематическое притеснение журналистов, сохранение института "безгражданства ЕС", судя по всему, считает нормальным", - добавил он.