В МИД РФ заявили об отсутствии намерений России вмешиваться во внутренние дела Ливана

Это касается и выборов в этой стране, отметил замдиректора департамента информации и печати дипведомства Алексей Зайцев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. РФ не намерена вмешиваться во внутренние дела Ливана, в том числе в избирательные процессы в этой стране. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Мы исходим из того, что скорейшее избрание президента является в настоящее время ключевым вопросом для Ливана. <…> Надеемся, что ливанцам удастся преодолеть все противоречия, препятствующие решению этой важнейшей внутриполитической задачи, на основе достижения общенационального консенсуса, баланса интересов, ведущих политических объединений и этноконфессиональных групп. У нас нет предпочтений по конкретным персоналиям, вмешиваться в сугубо внутренние дела других государств мы не намерены", - сказал он.

По словам дипломата, только граждане Ливана могут решить, кто займет президентский пост. "Решение исключительно за самими ливанцами - что хорошо ливанскому народу, то хорошо и нам, и мы с уважением отнесемся к их выбору", - заключил Зайцев.

В июне этого года депутаты однопалатного парламента Ливана не смогли в 12-й раз избрать президента республики. Высший государственный пост остается в Ливане вакантным с 31 октября 2022 года. Это произошло после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец.