9 августа, 09:34

МИД РФ: Кисида покрывает США как исполнителей бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года

Как заявили в ведомстве, Токио продолжает "бросаться надуманными обвинениями в ядерном шантаже со стороны России, тщетно пытаясь спрятать свое малодушие и сервильность в отношении Вашингтона"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Администрация Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой покрывает США как исполнителей атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает роль США как авторов и исполнителей этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования", - подчеркнул дипломат, комментируя соответствующую тему.

Зайцев отметил, что Токио продолжает "бросаться надуманными обвинениями в ядерном шантаже со стороны России, тщетно пытаясь спрятать свое малодушие и сервильность в отношении Вашингтона ссылками на ситуации на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки".

"Такое лицемерие, конъюнктурное отношение к истории Второй мировой войны, к сожалению, стало своего рода визитной карточкой официального Токио, обуреваемого реваншистскими грезами, ставшего на путь форсированной инвентаризации и готового предать забвению истинные причины гибели сотен тысяч соотечественников в 1945 году", - резюмировал дипломат. 

Теги:
ЯпонияСШАРоссияКисида, Фумио
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