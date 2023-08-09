В МИД РФ заявили о готовности России сотрудничать с Пакистаном

Сотрудничество будет происходить вне зависимости от итогов выборов в республике, отметил замглавы департамента информации и печати дипведомства Алексей Зайцев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Москва готова развивать сотрудничество с Исламабадом, несмотря на то, кто победит на парламентских выборах в Пакистане. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Рассчитываем, что запланированные на осень всеобщие парламентские выборы в стране пройдут мирно и в соответствие с пакистанским законодательством, - сказал Зайцев. - Готовы развивать партнерские отношения с Исламбадом вне зависимости от того, кто победит по их результатам".

5 августа суд Исламабада приговорил экс-премьера Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер-министр был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в 2022 году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных среди 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении политика. Лидер ДЗС лишился должности премьера 10 апреля 2022 года после вынесения ему парламентом вотума недоверия.