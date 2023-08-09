ЦИК сформировал избирательный участок для дистанционного голосования

В состав комиссии войдут 16 человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании сформировал территориальный избирательный участок для проведения дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в ходе предстоящих региональных выборов.

Согласно материалам заседания, в состав комиссии войдут 16 человек - это представители политических партий, Общественной палаты РФ и общественных палат ряда регионов. Возглавит ТИК сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

В единый день голосования 10 сентября дистанционное электронное голосование состоится в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые.