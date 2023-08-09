9 августа, 10:10
БРИКС

В Татарстане создали оргкомитет по подготовке к саммиту БРИКС в 2024 году

Его председателем стал глава республики Рустам Минниханов

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Указ опубликовали на официальном сайте главы Татарстана.

"Образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году", - говорится в документе.

Председателем республиканского оргкомитета утвержден Минниханов, его заместителями стали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель администрации главы Татарстана Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин.

Кабинету министров республики поручили создать оперштаб и рабочие группы по отдельным направления подготовки и проведения мероприятий.

В апреле президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав государств БРИКС в 2024 году. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияБРИКСТатарстан
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