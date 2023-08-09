Справороссы выдвинули в парламент ЛНР более 70 кандидатов

Реготделение справороссов также подало в избирком республики образец эмблемы для использования на выборах и документы

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Справедливая Россия - За правду" выдвинуло более 70 кандидатов на выборы депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила ТАСС заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская.

"Региональное отделение партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Луганской Народной Республике подало в избирком ЛНР списки кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва по единому республиканскому избирательному округу на заверение. В список включены 73 кандидата", - сказала она.

Сумская добавила, что реготделение справороссов также подало в избирком республики образец эмблемы для использования на выборах и документы.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдут 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.