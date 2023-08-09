Посольство России на Кипре начнет оказывать консульские услуги на севере острова

Представитель дипмиссии сообщил, что работу будут вести на регулярной основе

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Посольство России на Кипре вскоре приступит к оказанию консульских услуг в северной части острова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства.

"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе", - сказал собеседник.

Как отметил представитель посольства, речь идет о выполнении российскими властями обязательств перед своими гражданами, проживающими на севере Кипра. Он обратил внимание на то, что у нескольких стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию и Францию, свои дипмиссии, занимающиеся консульскими вопросами, работают на севере Кипра уже на протяжении многих лет.

По некоторым оценкам, на севере Кипра сейчас проживает свыше 50 тыс. россиян.