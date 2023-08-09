9 августа, 10:56,
обновлено 9 августа, 11:05

Посольство России на Кипре начнет оказывать консульские услуги на севере острова

Sean Gallup/ Getty Images
Северный Кипр
© Sean Gallup/ Getty Images

Представитель дипмиссии сообщил, что работу будут вести на регулярной основе

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Посольство России на Кипре вскоре приступит к оказанию консульских услуг в северной части острова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства.

"Начнем оказывать консульские услуги в северной части города Никосия в самое ближайшее время. Работа будет вестись на регулярной основе", - сказал собеседник.

Как отметил представитель посольства, речь идет о выполнении российскими властями обязательств перед своими гражданами, проживающими на севере Кипра. Он обратил внимание на то, что у нескольких стран, включая США, Великобританию, Германию, Италию и Францию, свои дипмиссии, занимающиеся консульскими вопросами, работают на севере Кипра уже на протяжении многих лет.

По некоторым оценкам, на севере Кипра сейчас проживает свыше 50 тыс. россиян. 

Теги:
КипрРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация