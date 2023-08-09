"Единая Россия" подала в избирком списки кандидатов в Заксобрание Запорожской области

Это максимальное количество кандидатов, которое может выдвинуть каждая партия, отметил представитель избиркома

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" подала в избирательную комиссию Запорожской области список из 60 кандидатов, выдвинутых партией на выборы первого созыва регионального законодательного собрания. Об этом ТАСС сообщили в среду в областной избирательной комиссии.

"Партия "Единая Россия" сегодня подала список из 60 кандидатов в законодательное собрание области", - сказал представитель избиркома. Он отметил, что это максимальное количество кандидатов, которое может выдвинуть каждая партия, учитывая 40 депутатских мест в региональном парламенте.

2 августа на конференции "Единой России" партийный список возглавили врио губернатора Евгений Балицкий, секретарь регионального политсовета партии Галина Данильченко и глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Единороссы тогда выдвинули 60 кандидатов в заксобрание и 390 кандидатов в 16 местных муниципальных советов.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав России будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий, подача которых продлится до 17 августа.

Списки кандидатов в избирательную комиссию Запорожской области представили "Единая Россия", ЛДПР и справороссы. Ожидается, что до конца недели это сделает КПРФ, которая провели партийную конференцию по выдвижению кандидатов на прошлой неделе.

Как ранее сообщили в областном избиркоме, 20 июля завершилось формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. Точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа, по предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей региона.