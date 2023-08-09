Главы МИД РФ и Боливии подтвердили настрой на всестороннее укрепление отношений двух стран

Согласно заявлению российского дипведомства, стороны также подчеркнули "общность подходов к будущему международных отношений"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его боливийский коллега Рохелио Майта в посланиях по случаю 125-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Боливией подтвердили настрой двух стран на углубление многопланового сотрудничества.

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное углубление многопланового двустороннего взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес, развитие гуманитарных и деловых связей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В своих посланиях главы внешнеполитических ведомств отметили многолетние традиции дружбы и солидарности, связывающие Россию и Боливию. "Выражено намерение продолжать активный политический диалог, укреплять фундамент стратегического партнерства", - добавили в МИД РФ.

Стороны также подчеркнули "общность подходов к будущему международных отношений, их приверженность примату международного права, отстаиванию принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела".