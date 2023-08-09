Посол РФ заявил, что решение о консульских услугах на севере Кипра не связано с политикой

Мурат Зязиков отметил, что меры продиктованы исключительно заботой о проживающих на острове российских соотечественниках

НИКОСИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Решение начать оказание консульских услуг в северной части Кипра продиктовано исключительно заботой о проживающих там российских соотечественниках. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.

"Данное решение, которое уже давно назрело, не имеет никакого политического подтекста. Оно продиктовано исключительно гуманитарными соображениями, заботой о наших российских соотечественниках, которые проживают в северной части Кипра", - сказал глава диппредставительства.

Зязиков отметил, что до этого соотечественники, находящиеся на севере острова, по сути, оказывались наедине со своими потенциальными проблемами, их законные интересы и права, включая избирательные, не были должным образом защищены. "Теперь россияне смогут обращаться за помощью к сотрудникам консульского отдела посольства РФ, которые будут на регулярной основе принимать их на севере острова", - сказал посол. По некоторым оценкам, в северной части Кипра проживает свыше 50 тыс. россиян.

"Что касается наших подходов к кипрскому вопросу, то они остаются неизменными. Мы продолжаем придерживаться принципиальной линии и последовательно выступать за всеобъемлющее, жизнеспособное и справедливое урегулирование в известных международно-правовых рамках, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН", - подчеркнул глава российского диппредставительства.