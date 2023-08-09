Пушилин заявил, что к месту гибели ребенка в Донецке направили две группы кинологов

Врио главы ДНР отметил, что ВСУ выпустили 163 боеприпаса по территории региона с применением реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа

ДОНЕЦК, 9 августа. /ТАСС/. Две кинологические группы направлены к месту гибели ребенка на западе Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Дополнительно к месту проведения поисковых работ в Петровском районе направляются две группы кинологических работ специализированного спасательного центра", - написал он.

Пушилин добавил, что 9 августа ВСУ выпустили 163 боеприпаса по территории региона. Применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в результате обстрела со стороны ВСУ запада Донецка погиб ребенок. По информации мэра города, жертвой оказалась девочка четырех лет, под завалами оказалась женщина.