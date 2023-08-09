Памфилова пообещала "публичную порку" тем, кто будет принуждать голосовать дистанционно

Председатель ЦИК также призвала регионы, где планируется использовать ДЭГ, усилить информационную работу, чтобы люди знали о такой возможности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ будет предавать "публичной порке" тех, кто будет принуждать россиян пользоваться на предстоящих выборах дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Центризбиркома.

"Мы будем предавать "публичной порке" всех, кто каким-либо образом пытается принуждать людей, в том числе обязательно обращаться как к руководителям регионов, так и в правоохранительные органы, если будет основание считать, что кто-то злоупотребляет админресурсом", - сказала Памфилова.

Она также призвала регионы, где планируется использовать ДЭГ, усилить информационную работу, чтобы "люди знали о такой возможности, чтобы они потом не говорили: "А мы хотели, но не знали". "Постарайтесь использовать все свои возможности, ресурсы, местные СМИ, чтобы донести информацию до людей", - добавила глава комиссии.

Вместе с тем она призвала "не перегибать палку": "Не должно быть никакого принуждения и давления на избирателей ни с чьей стороны. Для нас это вопрос престижа, чести и репутации. Участие в ДЭГ должно быть абсолютно добровольно, и решать это должен исключительно сам избиратель".

В единый день голосования ДЭГ на федеральной платформе будет использоваться в 24 регионах.