МИД Белоруссии прокомментировал заявления Борреля о годовщине президентских выборов

В ведомстве указали, что они построены на лжи

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, а также глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши по случаю очередной годовщины президентских выборов в Белоруссии построены на лживых обвинениях. Об этом заявил МИД Белоруссии в связи с реакцией Евросоюза на очередную годовщину президентских выборов в республике.

"Заявления высокого представителя Евросоюза Ж. Борреля, глав внешнеполитических ведомств стран Балтии и Польши, политиков других государств ЕС по случаю очередной годовщины президентских выборов в нашей стране целиком построены на заезженных лживых обвинениях в адрес Беларуси", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что ЕС никак не желает смириться с тем, что три года назад ситуация в Белоруссии пошла не по написанному в Брюсселе сценарию.

"Заявления и недружественные действия европейских чиновников не смогут повлиять на избранный Республикой Беларусь самостоятельный путь развития", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что, несмотря на незаконные санкции, закрытие воздушного пространства и блокировку границ, информационный прессинг, провокации со стороны отдельных членов Евросоюза, Белоруссия смогла сохранить и укрепить свою государственность, обеспечить безопасность и экономическую стабильность.

"Санкции в отношении целых отраслей нашей страны грубо нарушают социальные и экономические права, подрывают привычные жизненные устои тысяч простых белорусов. Тупиковость и оторванность от жизни агрессивной политики, реализуемой евроинститутами в отношении Беларуси, становится все более очевидной и гражданам самого ЕС", - подчеркивается в заявлении. При этом отмечается, что скрывать от европейской общественности реальное положение дел в Белоруссии, которую можно посетить и без оформления визы, становится все труднее.

Минск призывает вернуться к прагматичному диалогу

В МИД отметили, что Брюсселю и иным европейским столицам, поддерживающим в том числе незаконные экстремистские формирования из числа белорусских граждан, пришло время уяснить, что Минск продолжит следовать избранным курсом, отстаивать независимость. "Призываем Евросоюз признать и принять выбор белорусского народа и вернуться к прагматичному диалогу для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества в интересах безопасности и устойчивого развития всего нашего региона", - говорится в заявлении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в Литву, где находится в настоящее время.