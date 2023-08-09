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Столкновения в Судане

Зампостпреда РФ при ООН: Запад несет значительную ответственность за ситуацию в Судане

Анна Евстигнеева отметила, что Россия исходит из недопустимости любого внешнего вмешательства в суверенные дела страны, способного еще сильнее разжечь конфликт

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Россия призывает Запад отказаться от влияния на ситуацию в Судане с помощью нелегитимных односторонних санкций, которые лишь способствуют дальнейшему обострению обстановки и росту страданий местного населения. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Считаем контрпродуктивными любые попытки внести раскол в усилия стран - соседей", - сказала дипломат.

Евстигнеева подчеркнула, что российская сторона исходит из недопустимости любого внешнего вмешательства в суверенные дела Судана, способного еще сильнее разжечь конфликт.

"Призываем отказаться от влияния на ситуацию с помощью нелегитимных односторонних санкций, которые лишь способствуют дальнейшему обострению обстановки и росту страданий местного населения", - заявила она.

"Западные страны при содействии потерявшего доверие суданцев спецпредставителя [ООН] активно вмешивались во внутриполитические процессы Судана, безответственно продавливая красные линии сторон, и поэтому несут значительную долю ответственности за обвал ситуации в стране", - заключила депутат. 

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СуданРоссияСтолкновения в Судане
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