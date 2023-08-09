В ГД связали готовность Гутерриша винить себя за бомбардировки Японии со страхом перед США

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков отметил, что генеральный секретарь ООН избегает называть вслух истинного виновника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш испытывает ужас перед США и готов нести чувство вины за бомбардировки Японии, лишь бы не назвать вслух истинного виновника. Об этом заявил ТАСС вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").

Ранее генсек ООН адресовал речь участникам мероприятий, посвященных бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, в которых не сказал об ответственности США.

"Госдеп настолько запугал все страны, что все мировое сообщество, включая главу ООН, буквально испытывают ужас и неудобство перед США и уже готовы сами нести чувство вины, лишь бы не назвать вслух истинного виновника. Но мы не боимся называть вещи своими именами, и я хочу выразить соболезнования и высказать слова солидарности народу Японии: Россия помнит о страшном преступлении США против вашего народа и скорбит вместе с вами", - сказал Бабаков.

Вице-спикер Госдумы отметил, что многочисленные военные преступления США, в том числе бомбардировка Японии, никогда не будут забыты человечеством. "Россия останется на страже исторической правды и будет напоминать всему мировому сообществу, кто внес самый весомый вклад в победу над фашистской Германией, а кто безжалостно уничтожал мирное население в военных операциях в Японии, Ливии, Югославии, странах Африки и других точках мира", - заключил парламентарий.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, извинений за атомные удары не принес.