9 августа, 16:53,
обновлено 9 августа, 17:07

Путин и Мирзиёев договорились укреплять союзничество России и Узбекистана

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Лидеры двух стран также обсудили стратегическое партнерство Москвы и Ташкента

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили перспективы отношений, а также стратегическое партнерство Москвы и Ташкента, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Ранее президенты созванивались в конце июля. Тогда Путин тепло поздравил Мирзиёева с днем рождения, главы государств также "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
© Информационное агентство ТАСС
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