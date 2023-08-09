Путин и Мирзиёев договорились укреплять союзничество России и Узбекистана

Лидеры двух стран также обсудили стратегическое партнерство Москвы и Ташкента

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили перспективы отношений, а также стратегическое партнерство Москвы и Ташкента, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", - говорится в сообщении.

Ранее президенты созванивались в конце июля. Тогда Путин тепло поздравил Мирзиёева с днем рождения, главы государств также "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".