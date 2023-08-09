Памфилова назвала пустословием призыв Рады не признавать выборы в новых регионах РФ

Председатель Центризбиркома отметила, что решающее значение имеет мнение народа России, признание результатов выборов со стороны избирателей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Призыв Верховной рады Украины к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям не признавать выборы в новых регионах РФ является "пустословием ничего не решающих депутатов". Об этом ТАСС заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"С какой стати придавать значение пустословию ничего не решающих депутатов страны-марионетки, влачащей существование на иноземных подачках? - сказала Памфилова. - Для нас имеет решающее значение мнение народа России, признание результатов выборов со стороны наших избирателей. Именно этим мы и руководствуемся".

В среду украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что 287 депутатов приняли обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям с призывом не признавать легитимность каких-либо выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также не признавать легитимность органов, которые их организуют. Также Рада попросила международные организации, которые осуществляют наблюдение за выборами, "игнорировать просьбы РФ принять участие" в избирательном процессе на этих территориях.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.