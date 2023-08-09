Посольство РФ в Судане начнет оказывать консульские услуги в Порт-Судане

Посол России Андрей Черновол передал копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла РФ министру иностранных дел африканского государства Али ас-Садику Али

КАИР, 9 августа. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Судане, которое было переведено из Хартума в Порт-Судан, скоро начнет оказывать консульские услуги в этом городе, расположенном на берегу Красного моря. Об этом сообщил посол РФ в этой африканской стране Андрей Черновол.

Он передал в среду копии верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла РФ министру иностранных дел Судана Али ас-Садику Али. В ходе церемонии, как передало суданское агентство SUNA, Черновол отметил, что "посольство России в Порт-Судане в ближайшее время начнет оказывать консульские и другие услуги". Российский дипломат указал, что Судан является важной и весомой страной, и выразил надежду на развитие и укрепление отношений между двумя государствами в период его пребывания на посту посла России.

Со своей стороны глава суданского МИД высказал пожелание "более тесного сотрудничества и координации между странами", добавив, что "Россия всегда была твердым сторонником Судана на международных форумах и в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН".

В конце июля Россия перенесла посольство из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице между подразделениями регулярной армии и сил быстрого реагирования. Как сообщалось на сайте российского внешнеполитического ведомства, "27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 км от суданской столицы. К новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем". Там также отметили, что переезд занял около суток и прошел в штатном режиме, на пути следования каждой из противоборствующих сторон российской автоколонне была предоставлена охрана. Операция по переводу российской дипмиссии в Порт-Судан была согласована и осуществлена в координации с властями Республики Судан.