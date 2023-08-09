В ЛНР общественный штаб по наблюдению за выборами утвердил структуру работы

В него вошли группы по мониторинговой работе, взаимодействию со СМИ, по работе с администрацией, юридическая группа

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами Луганской Народной Республики (ЛНР) утвердил на совещании структуру и направления своей работы, передает корреспондент ТАСС.

"В структуре штаба есть группы по мониторинговой работе, взаимодействию со СМИ, по работе с администрацией, юридическая группа. Также будут наблюдатели, они должны оперативно работать в случае, если есть какие-то недочеты, провокации, вбросы, фейки. Они должны на месте решать все эти вопросы", - сказал руководитель штаба, проектор по информационной политике, патриотическому воспитанию и студенческим проектам Луганского государственного университета им. В. Даля Сергей Коваленок.

Он отметил, что основная задача штаба - обеспечить прозрачность избирательного процесса, "чтобы ни у кого не осталось сомнений, что волеизъявление граждан было осознанное, честное и непредвзятое".

Коваленок рассказал, что наблюдателей общественного штаба обучают московские специалисты, в ближайшее время для них подготовят "череду семинаров".

28 июля в ЛНР начали формирование общественного штаба по наблюдению за выборами. Сообщалось, что в него войдут представители Общественной палаты республики, а также представители от всех политических партий, которые будут участвовать в голосовании.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.