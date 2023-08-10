Правительство России обсудит выделение некоторых субсидий и другие вопросы

На заседании рассмотрят возможность предоставления Минпромторгу полномочий по реализации мер государственной поддержки технопарков в сфере высоких технологий

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет в четверг очередное заседание правительства России. В повестку включены шесть вопросов, в том числе увеличение субсидии на поддержку организации воздушного движения в РФ в условиях санкций.

Речь идет о средствах, которые направляются в этом году Росавиации для обеспечения работы в условиях внешних санкций подведомственной ей Госкорпорации по организации воздушного движения. "Проектом распоряжения предусматривается увеличение субсидии Росавиации", - говорится в материалах кабмина.

Субсидии планируется выделить также Национальному технологическому центру цифровой криптографии на создание в его структуре отраслевого центра информационной безопасности цифровой экономики. "Проект распоряжения направлен на ускорение массового внедрения доверенных отечественных IT-технологий с интегрированными механизмами информационной безопасности, в том числе с применением криптографических алгоритмов и протоколов защиты информации", - отметили в правительстве.

На заседании обсудят предоставление Минпромторгу полномочий по реализации мер государственной поддержки технопарков в сфере высоких технологий. В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятия для таких объектов. Кабмин обсудит также проект поправок в закон о государственной информационной системе ЖКХ, направленных на оптимизацию функционала этой системы и состава содержащихся в ней сведений. Помимо этого, в повестку включен вопрос о выделении финансирования на реконструкцию одного из корпусов Российского научного центра хирургии им. Б. В. Петровского.

На заседании планируется обсудить выделение средств регионам, которые принимают у себя вынужденных переселенцев с новых территорий России и с Украины. Им возместят расходы на питание и размещение таких граждан.