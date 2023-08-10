В МИД России назвали условия для возобновления зерновой сделки

Замглавы ведомства Михаил Галузин пояснил, что одной из причин решения свернуть черноморскую инициативу стало использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти - Одесса уже, к сожалению, не идет), лишь после этого рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями", - сказал Галузин.

Высокопоставленный дипломат отметил, что одной из причин решения российского руководства свернуть черноморскую инициативу стало использование Киевом морского гуманитарного коридора в военных целях, включая террористические атаки на Севастополь и Крымский мост, диверсии против российских военных кораблей и гражданских судов. "Такие действия противоречат духу и букве договоренности, которая, как известно, достигалась для обеспечения безопасности судоходства в Черном море", - добавил он. Также Галузин напомнил о подрыве Киевом 5 июня аммиакопровода Тольятти - Одесса, при том что возобновление поставок данного сырья являлось "одним из стрежневых элементов обеих стамбульских договоренностей".

"Главная же причина, о которой мы не раз говорили, в том числе публично, - отсутствие прогресса по выполнению меморандума Россия - ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. Меморандум так и не заработал из-за упорного нежелания Вашингтона, Брюсселя и Лондона сделать реальные, а не на словах, изъятия из своих незаконных односторонних санкций для российских удобрений и продовольствия", - резюмировал замглавы МИД.

Полный текст интервью читайте в 09:00 мск.