В МИД России заявили, что Киев для мирного урегулирования должен прекратить теракты

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что западным странам нужно перестать накачивать ВСУ вооружениями

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине возможно только в том случае, если Киев прекратит боевые действия и террористические атаки. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Со своей стороны, продолжаем придерживаться нашей принципиальной позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями", - отметил он.

По словам Галузина, для урегулирования должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. "Должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права", - добавил замминистра.

Как обратил внимание замглавы МИД РФ, Запад и Киев активно и настойчиво продвигают предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года на саммите Группы двадцати так называемую "формулу мира", которая, по сути, "никакого отношения к мирному урегулированию не имеет, а представляет собой набор ультиматумов России с требованием о капитуляции".

"Вместе с тем со своими предложениями по урегулированию украинского кризиса выступили наши партнеры по БРИКС, в частности Китай и Бразилия, а также ряд африканских стран. Многие из них показали глубокое понимание первопричин украинского конфликта, его геополитического значения", - подчеркнул Галузин.

Полный текст интервью читайте в 9:00 мск.