МИД РФ: Польша под искусственными предлогами начала новый виток военных приготовлений

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что планы этой республики "укрепить" границу с Белоруссией в связи с размещением сил ЧВК являются угрозой для безопасности Союзного государства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Польша начала новый виток военных приготовлений, используя надуманные предлоги. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Размещение в братской нам республике сил ЧВК "Вагнер" - это не более чем очередной искусственный предлог для Варшавы к новому витку военных приготовлений", - сказал он.

По словам Галузина, планы Польши "укрепить" границу с Белоруссией в связи с размещением в республике сил ЧВК несомненно являются угрозой для безопасности Союзного государства. "Такие решения сложно рассматривать в отрыве от уже многолетней политики поступательного наращивания военного потенциала НАТО по периметру западных границ Союзного государства и неприкрытой милитаризации самой Польши с ее провокационной линией в отношении России и Белоруссии", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замминистра напомнил, что "польская госпропаганда в попытке прикрыть собственные милитаристские планы и раньше не чуралась использовать любые поводы - от плановых совместных российско-белорусских учений до спровоцированного самим Западом всплеска незаконной миграции в 2020-2021 годах".

"Безусловно, Россия и Белоруссия совместно принимают адекватные меры для купирования угроз безопасности Союзного государства в русле актуализированной в 2021 году военной доктрины нашего объединения", - подчеркнул Галузин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует создать польско-украинское соединение якобы для безопасности, а по сути - для оккупации Западной Украины. Он обратил внимание на заявления министра национальной обороны Мариуша Блащака о намерении Польши построить "сильнейшую в Европе сухопутную армию" и на масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО и ПРО и боевую авиацию.

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