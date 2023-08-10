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обновлено 10 августа, 00:50

В МИД России заявили об отработке сценария НАТО применения ядерного оружия против РФ

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что США со времен холодной войны без реальных угроз сохраняют на территории неядерных государств - членов альянса свои ядерные заряды

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс отрабатывает сценарий применения против России ядерного оружия. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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"В НАТО существует практика так называемых совместных ядерных миссий. Это значит, что неядерные страны - члены альянса участвуют в военном планировании с использованием ядерного оружия, а их специалисты тренируются обращаться с американскими ядерными зарядами. Более того, на учениях отрабатываются сценарии его применения против нашей страны", - указал замминистра.

Необоснованные претензии

Галузин напомнил, что США со времен холодной войны без каких-либо реальных угроз сохраняют на территории неядерных государств - членов НАТО свои ядерные заряды. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что это "негативно влияет на ситуацию в сфере международной и европейской безопасности", добавил высокопоставленный дипломат.

"Между тем на июльском саммите НАТО в Вильнюсе западниками были приняты решения, в том числе в сфере военного планирования, которые направлены на усиление военного потенциала и развитие инфраструктуры альянса вблизи границ Союзного государства [России и Белоруссии]. В очередной раз подчеркнута ключевая роль ядерного оружия в сдерживании потенциальных противников Североатлантического блока", - добавил он.

На этом фоне, как отметил Галузин, какие-либо дополнительные шаги со стороны НАТО в отношении законных действий по укреплению безопасности России и Союзного государства "выглядят необоснованными" и "приведут лишь к дальнейшему росту эскалации, включая повышение ядерных рисков".

"Рассчитываем, что в Вашингтоне и в западноевропейских столицах это понимают, - продолжил он. - Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии является ответной мерой на обострение угроз со стороны Запада для нашей страны и Союзного государства. Этот шаг полностью соответствует всем нормам международного права и не противоречит международным обязательствам России и Белоруссии".

Интересы Польши

Комментируя обеспокоенность Варшавы размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и перемещением туда ЧВК "Вагнер", Галузин отметил, что "очередные фобии" польского руководства в отношении Москвы и Минска "уже мало кого могут удивить".

"На чем только не настаивала Польша. Полагаю, что все попытки Варшавы раскрутить в информационном поле затронутую тему связаны исключительно со стремлением польских властей повысить свою значимость в глазах партнеров по НАТО и оправдать перед собственными гражданами многомиллиардные расходы на военные закупки для Вооруженных сил Польши, а также оказание военной и иной помощи Украине", - резюмировал замглавы МИД РФ.

Полный текст интервью читайте в 09:00 мск. 

Теги:
СШАРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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