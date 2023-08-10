В МИД России сообщили о помощи Microsoft Киеву

По словам замглавы ведомства Михаила Галузина, корпорация действует во вред РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft оказывает поддержку Киеву и действует во вред России. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Microsoft - одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству, - сказал он. - С самого начала специальной военной операции эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны. Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы".

При этом, по словам Галузина, "никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры России в Microsoft замалчивают".

"Все это лишний раз свидетельствует о том, что детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США", - заключил высокопоставленный дипломат.

Полный текст интервью читайте в 09:00 мск.