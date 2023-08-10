Замглавы МИД РФ считает, что хаб Microsoft в Казахстане будет действовать в интересах США

Михаил Галузин утверждает, что цель создания хаба - подсадить на "IT-индустрию, напичканную "закладками", которые упрощают американским спецслужбам их разведдеятельность"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Инициатива по созданию в Казахстане мультирегионального хаба компании Microsoft реализуется в интересах США. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"У нас нет сомнений, что инициатива создания межрегионального хаба с проекцией на государства постсоветского пространства реализуется, прежде всего, в интересах Вашингтона. Цель - подсадить эти страны на IT-индустрию, напичканную "закладками", которые упрощают американским спецслужбам их разведдеятельность", - сказал он.

Галузин обратил внимание, что на этом уже не раз ловили многих гигантов Кремниевой долины. "Как показывает практика, посулы западников зачастую оборачиваются политической и иной кабалой, в том числе в цифровой сфере. Существует немало примеров, когда американские и европейские IT-гиганты использовали свои технологические наработки во вред национальным интересам отдельных государств", - добавил замминистра.

"Разумеется, каждое государство должно само определять степень угрозы этого проекта своему цифровому суверенитету. Со своей стороны предупреждаем и будем предупреждать наших друзей по СНГ о негативных последствиях сотрудничества с подобными компаниями", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Замминистра рассказал, что в рамках совместных интеграционных задач, в частности, в ЕАЭС, Россия ведет собственную работу над преодолением технологической и цифровой зависимости от недобросовестных и ненадежных "партнеров", злоупотребляющих своим когда-то достигнутым монопольным положением. "Наше двустороннее взаимодействие со странами постсоветского пространства выстраивается на равноправной основе. В 2022 году мы, например, подписали с Азербайджаном и Арменией межправительственные соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", - отметил Галузин.

В апреле сообщалось, что Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане. Отмечалось, что деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. В МИД России ранее заявляли, что Microsoft выполняет заказ спецслужб США и Пентагона по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее цифрового суверенитета.