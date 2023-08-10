Посольство России в Эфиопии сообщило, что ситуация в стране под контролем

Согласно соответствующему заявлению, диппредставительство продолжает работать в обычном режиме

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация в Эфиопии после интенсивных вооруженных столкновения в штате Амхара взята под контроль властями, посольство России работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве.

"Правительство ФДРЭ [Федеративной Демократической Республики Эфиопия] на основании официального обращения властей региона Амхара приняло 4 августа решение о введении на его территории режима чрезвычайного положения ввиду обострения общественно-политической обстановки. Создан специальный орган управления, осуществляющий контроль за режимом чрезвычайного положения и стабилизацией ситуации в регионе. <…> В целом обстановка в стране находится под полным контролем властей, - указали в посольстве. - Диппредставительство продолжает работать в обычном режиме".

В посольстве также отметили, что "информация о каких-либо угрозах для жизни и здоровья россиян не поступала". "Тем не менее посольство рекомендует нашим гражданам временно воздержаться от поездок в указанный регион до полной нормализации там обстановки", - резюмировали в российском загранучреждении.

Вооруженные столкновения начались в штате Амхара после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.