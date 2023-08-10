В Совфеде заявили о готовности государства к выборам, несмотря на попытки вмешательства

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов констатировал, что деструктивная антироссийская деятельность хорошо финансируется

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российское государство и общество в полной мере готово к проведению выборов 10 сентября, несмотря на все существующие вызовы и попытки извне помешать их проведению. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"Как бы враги России ни пытались помешать нашим гражданам использовать свое конституционное право на формирование органов региональной и местной власти, у них из этого ничего не выйдет. Государство и наше гражданское общество в полной мере готово к очередному избирательному циклу. Несмотря на все существующие вызовы, законные права граждан будут соблюдены на всей территории РФ", - сказал сенатор на пресс-конференции в ТАСС, отметив, что до голосования на региональных и муниципальных выборах остается ровно месяц.

По его словам, у нынешней избирательной кампании есть несколько особенностей, и не только потому, что она проходит в условиях проведения специальной военной операции, но и в связи с предстоящими весной следующего года президентскими выборами. "Естественно, недруги России делают все возможное, чтобы нащупать наши слабые места, воспользоваться любой ошибкой, недоразумением, проблемой, чтобы попытаться вызвать недовольство людей, посеять сомнения в стабильности российской политической системы, толкнуть кого-то на деструктивные, а то и преступные действия", - отметил Климов.

Он также подчеркнул, что оппоненты России планируют "посеять панические настроения, недоверие к выборным процедурам, к власти как таковой, стимулировать сепаратизм, экстремизм на религиозной, национальной, социальной почве".

Также глава комиссии констатировал, что деструктивная антироссийская деятельность хорошо финансируется. "Так, за период 2022-2024 годов США намерены потратить на так называемую поддержку демократии около 9,5 млрд долларов. Без учета особых статей по ведомствам Госдепа, ЦРУ, Пентагона и других подобных структур", - сказал Климов.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты).