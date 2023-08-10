Более 5 млн DDoS-атак на портал ЦИК отразили с начала избирательной кампании в России

Как считают в комиссии, их число будет только расти к Единому дню голосования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты отразили более пяти миллионов компьютерных атак на портал ЦИК России с начала избирательной кампании, их число будет только расти к Единому дню голосования в 2023 году. Об этом заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов на пресс-конференции в ТАСС о внешних угрозах российскому электоральному суверенитету в ходе избирательной кампании 2023 года.

"Попытки воздействия и попытки взлома российской избирательной системы предпринимаются постоянно. С 1 июня по 31 июля текущего года средствами Ростелекома, осуществляющего защиту интернет-портала ЦИК России, зафиксировано и предотвращено 16 546 компьютерных атак только высокой степени критичности, направленых из сети Интернет на портал Центральной избирательной комиссии РФ. Общее количество отраженных атак на портал ЦИК России всех степеней критичности с начала избирательной кампании превысило пять миллионов таких атак", - сказал Борисов.

По его словам, в июле отмечается троекратных рост по сравнению с июнем всех типов атак. "Мы готовы к тому, что их число будет только увеличиваться ко дню голосования", - добавил Борисов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.