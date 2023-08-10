Постпред РФ: решение об уровне представительства РФ на саммите АСЕАН пока не принято

По словам Евгения Загайнова, в ближайшее время ясность в этом вопросе появится

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Решение об уровне российского представительства на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в сентябре в Джакарте пока не принято, в ближайшее время ясность в этом вопросе появится. Об этом заявил на онлайн-брифинге постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

"По этому поводу пока решение не принято, но я ожидаю, что в ближайшее время ясность в этом вопросе появится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Загайнов, индонейзийское председательство уже начало работу над проектом итогового заявления саммита. "В прошлом году принять его не получилось из-за того, что эту площадку наши бывшие партнеры пытаются использовать для продвижения своих конфронтационных, антироссийских подходов, срывая таким образом принятие документов, которые важны для стран региона", - добавил он.

Про этом постпред РФ при АСЕАН выразил уверенность, что индонезийское председательство будет высокопрофессиональным и эффективным. "Это видно по тому, как идет подготовка к саммиту. Вообще в этом году, если вспомнить начало года, индонезийцы анонсировали проведение более 500 мероприятий в рамках своего председательства - внушительная цифра. И, судя по всему, они этот план выполняют, - продолжил Загайнов. - Мы рассчитываем, что дипломатическое искусство индонезийцев, их влияние и умение договариваться с самыми разными контрагентами будут способствовать успешному проведению саммита".