"Единая Россия" подготовит около 36 тыс. наблюдателей на сентябрьские выборы

Ее представители будут присутствовать почти в каждой участковой избирательной комиссии в 85 субъектах РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" подготовит почти 36 тыс. наблюдателей на предстоящие сентябрьские выборы. Об этом заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", руководитель центрисполкома единороссов Александр Сидякин.

В четверг в Общественной палате РФ (ОП РФ) в Москве было подписано соглашение между ОП РФ и политическими партиями о сотрудничестве в сфере контроля за предстоящими выборами в сентябре.

"Для партии "Единая Россия" самое главное - легитимность голосования, без нее высокие результаты [на выборах] - это ничто, и поэтому мы традиционно уделяем много внимания наблюдению за ними. Основной частью обеспечения легитимности избирательного процесса [является] создание большого корпуса наблюдателей, практически в каждой участковой избирательной комиссии в 85 субъектах РФ, где будут проходить выборы, будут наши наблюдатели, их будет почти 36 тыс.", - рассказал Сидякин.

Он уточнил, что обучение наблюдателей начнется с 15 августа, основными площадками в регионах выступят штабы общественной поддержки и приемные.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.