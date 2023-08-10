В ЦИК заявили об обеспечении безопасности выборов в России на высоком уровне

Член комиссии Игорь Борисов отметил, что поступает информация о подготовке западными спецслужбами срыва выборов, разработке специальных программ, направленных на подрыв демократических процессов в РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Попытки ослабить российскую избирательную систему не прекращаются, но безопасность выборов в стране обеспечена на высоком уровне. Об этом заявил член ЦИК РФ Игорь Борисов на пресс-конференции в ТАСС о внешних угрозах российскому электоральному суверенитету в ходе избирательной кампании 2023 года.

"Безопасность российских выборов находится на достаточно высоком уровне, но попытки ее ослабить или поколебать не прекращаются ни на минуту. Совместно с правоохранительными органами, нашими партнерами из Совета Федерации, Государственной думы, министерства юстиции, Роскомнадзора и другими государственными органами и агентствами мы продолжаем работать над ситуацией и держим все эти процессы под контролем, принимаем превентивные меры, исследуем возможное направление атак и то, к чему готовятся наши идеологические конкуренты", - сказал Борисов.

По его словам, поступает информация о подготовке западными спецслужбами срыва демократических выборов, разработке специальных программ, направленных на подрыв демократических процессов в РФ, подготовке "электоральных террористов", разработке "демократических псевдоманифестов", обращений от марионеточных парламентов с призывом признать волеизъявление российских граждан незаконным и недействительным еще до начала голосования. "Содержание этих петиций прямо противоположно демократическим принципам, всем международным актам, включая документы Организации Объединенных Наций, Совета Европы, ОБСЕ", - сказал Борисов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.