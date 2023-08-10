Госдума в сентябре обсудит отмену информирования СЕ о введении военного положения и ЧП

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что Совет Европы "изжил себя" и стал тормозить развитие других стран

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Законопроект об отмене информирования генсекретаря Совета Европы (СЕ) об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении или ЧП, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным, будет рассмотрен Госдумой в начале осенней сессии. Идет системная работа по корректировке законодательства после выхода России из СЕ, сообщила пресс-служба палаты, которая приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Законопроект будет рассмотрен депутатами в начале осенней сессии в сентябре", - говорится в сообщении.

Володин отметил, что Совет Европы "изжил себя" и стал тормозить развитие других стран. Все решения Совета, по словам спикера, политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. "Поэтому мы вышли из Совета Европы в 2022 году и прекратили действия его международных договоров в отношении нашей страны. Как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства", - добавил Володин.

Поправки вносятся в законы "О военном положении" и "О чрезвычайном положении". Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.