В Общественной палате представили методичку с рекомендациями по наблюдению за ДЭГ

В документе расписано, как наблюдателю заполнять чек-лист единого стандарта по наблюдению за голосованием, позволяющего без специальных технических навыков последовательно наблюдать за процедурами в ходе его проведения

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов представил в ходе встречи с представителями политических партий методические рекомендации по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

"Один из документов, который должен помочь в подготовке наблюдателей - 11-страничный текст. Мы постарались научно-популярным языком написать в нем, как работает ДЭГ", - сказал Артамонов, представляя методичку.

В ней эксперты изложили рекомендации к ранее подготовленному чек-листу наблюдения за ДЭГ, при этом, по словам Артамонова, "не уходя в профессиональную терминологию для специалистов-экспертов по криптографии" и "не сводя это к известному тезису, что внутри электронного голосования есть блокчейн, и значит, нет поводов ему не доверять". "Голосование организовано сложнее, и у этой сложности есть причины, что мы в этом тексте постарались изложить", - уточнил Артамонов

Рекомендации разработаны по инициативе комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан. В работе над рекомендациями приняли участие IT-эксперты совместно с представителями общественных организаций и членами ОП РФ.

Документ разработан для регионов проведения ДЭГ в сентябре 2023 года. В нем расписано, как именно наблюдателю заполнять чек-лист единого стандарта по наблюдению за ДЭГ, позволяющего без специальных технических навыков последовательно наблюдать за процедурами в ходе проведения электронного голосования.

Проект стандарта наблюдения за ДЭГ был представлен в ОП РФ 21 июля. Это чек-лист, позволяющий любому желающему даже без специальных знаний последовательно наблюдать за всеми процедурами в ходе проведения ДЭГ и оценивать прозрачность работы технологии. Стандарт был создан по аналогии с "золотым стандартом" ОП РФ по наблюдению на традиционных участках.