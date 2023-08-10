Балицкий заявил о 10 покушениях на его жизнь за время работы на должности главы Запорожья

Врио губернатора отметил, что благодаря принятым антитеррористическим мерам и активизации работы спецслужб улучшилась ситуация с безопасностью в регионе

МОСКВА, 10 августа. Украинские армия и спецслужбы совершили более 10 покушений на врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за время его работы на должности.

"Больше 10 [покушений было]", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Врио губернатора уточнил, что благодаря принятым антитеррористическим мерам и активизации работы спецслужб улучшилась ситуация с безопасностью в регионе: если раньше в неделю ВСУ устраивали 3-4 подрыва, из которых успешными были половина, то сейчас в регионе противник может попытаться провести 2-3 подрыва в месяц, успешными являются единицы.