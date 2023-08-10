10 августа, 10:32
Военная операция на Украине

Балицкий заявил о 10 покушениях на его жизнь за время работы на должности главы Запорожья

Врио губернатора отметил, что благодаря принятым антитеррористическим мерам и активизации работы спецслужб улучшилась ситуация с безопасностью в регионе

МОСКВА, 10 августа. Украинские армия и спецслужбы совершили более 10 покушений на врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за время его работы на должности.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Больше 10 [покушений было]", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Врио губернатора уточнил, что благодаря принятым антитеррористическим мерам и активизации работы спецслужб улучшилась ситуация с безопасностью в регионе: если раньше в неделю ВСУ устраивали 3-4 подрыва, из которых успешными были половина, то сейчас в регионе противник может попытаться провести 2-3 подрыва в месяц, успешными являются единицы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация